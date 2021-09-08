В Умани горело общежитие национального университета садоводства.

Занялось в одной из комнат на первом этаже.

Дым мгновенно разошелся этажами.

Кто мог — выбрался самостоятельно, еще двадцать с верхних этажей спасатели доставали через окна с помощью лестниц.

С порезами и ожогами в больницу госпитализировали шестерых. Также по теме: В районе паломничества хасидов строитель прямо на рабочем месте попрощался с жизнью

Остальные временно переселили в соседние общежития.

Предварительная причина возгорания — короткое замыкание.