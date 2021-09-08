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Video: В Умани горело общежитие национального университета садоводства

В Умани горело общежитие национального университета садоводства. Занялось в одной из комнат на первом этаже. Дым мгновенно разошелся этажами. Кто мог - выбрался самостоятельно, еще двадцать с верхних этажей спасатели доставали через окна с помощью лестниц. С порезами и ожогами в больницу госпитализировали шестерых. [read_more_news] Остальные временно переселили в соседние общежития. Предварительная причина возгорания - короткое замыкание.

В Умани горело общежитие национального университета садоводства
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В Умани горело общежитие национального университета садоводства.

Занялось в одной из комнат на первом этаже.

Дым мгновенно разошелся этажами.

Кто мог — выбрался самостоятельно, еще двадцать с верхних этажей спасатели доставали через окна с помощью лестниц.

С порезами и ожогами в больницу госпитализировали шестерых.  Также по теме: В районе паломничества хасидов строитель прямо на рабочем месте попрощался с жизнью

Остальные временно переселили в соседние общежития.

Предварительная причина возгорания — короткое замыкание.

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ICTV / Чрезвычайные новости / В Умани горело общежитие национального университета садоводства / 08.09.2021 19:49
08.09.2021 19:49

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