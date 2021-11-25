В Украине готовятся к приезду властителя империи Фейсбук Марка Цукерберга? Его вызывает суд в Коростене

Мечтать об украинском паспорте начнут после просмотра этого сюжета.

Ведь на высокий, просто международный уровень вышла онлайн-война двух провинциальных политиков из Житомирщины.

В суд в городе Коростене в качестве ответчика вызывают не кого-нибудь, а основателя империи Фейсбук Марка Цукерберга.

Местные слуги Фемиды постановили, что 37-летний мультимиллиардер должен предстать перед их ясными глазами.

И уже послали ему по почте повестку. Также по теме: Авторитет швырнул гранату в толпу - эксклюзивное интервью бандита из зала суда

Теперь весь город – в волнующем ожидании.

Как же планируют встречать заокеанскую звезду?

Чем будут угощать?

И какими интересностями попытаются поразить всемирно известного богача в Коростене?

Уровень готовности к визиту Цукерберга Юлия Хижняк проверила лично.