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Video: В Украине готовятся к приезду властителя империи Фейсбук Марка Цукерберга? Его вызывает суд в Коростене

Мечтать об украинском паспорте начнут после просмотра этого сюжета. Ведь на высокий, просто международный уровень вышла онлайн-война двух провинциальных политиков из Житомирщины. В суд в городе Коростене в качестве ответчика вызывают не кого-нибудь, а основателя империи Фейсбук Марка Цукерберга. Местные слуги Фемиды постановили, что 37-летний мультимиллиардер должен предстать перед их ясными глазами. И уже послали ему по почте повестку.[read_more_news] Теперь весь город – в волнующем ожидании. Как же планируют встречать заокеанскую звезду? Чем будут угощать? И какими интересностями попытаются поразить всемирно известного богача в Коростене? Уровень готовности к визиту Цукерберга Юлия Хижняк проверила лично.

В Украине готовятся к приезду властителя империи Фейсбук Марка Цукерберга? Его вызывает суд в Коростене
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Мечтать об украинском паспорте начнут после просмотра этого сюжета.

Ведь на высокий, просто международный уровень вышла онлайн-война двух провинциальных политиков из Житомирщины.

В суд в городе Коростене в качестве ответчика вызывают не кого-нибудь, а основателя империи Фейсбук Марка Цукерберга.

Местные слуги Фемиды постановили, что 37-летний мультимиллиардер должен предстать перед их ясными глазами.

И уже послали ему по почте повестку. Также по теме: Авторитет швырнул гранату в толпу - эксклюзивное интервью бандита из зала суда

Теперь весь город – в волнующем ожидании.

Как же планируют встречать заокеанскую звезду?

Чем будут угощать?

И какими интересностями попытаются поразить всемирно известного богача в Коростене?

Уровень готовности к визиту Цукерберга Юлия Хижняк проверила лично.

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ICTV / Чрезвычайные новости / В Украине готовятся к приезду властителя империи Фейсбук Марка Цукерберга? Его вызывает суд в Коростене / 25.11.2021 19:23
25.11.2021 19:23

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