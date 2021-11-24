В селе под Полтавой на дороге обнаружили труп — копы заблокировали движение транспорта

В селе под Полтавой дорогу заблокировали копы.

Потому что утром там нашли труп.

Мужчина был избит и по пояс обнажен. Также по теме: Четырехлетнюю дочь беспощадно забили до смерти – постарался родной отец

Это в то время, когда ночью уже гуляют морозы.

Ужас, но сначала местные даже не могли узнать в несчастном соседе.

Пока правоохранители не выяснили, кто же на самом деле.

Оказалось, что 43-летний Николай вечером выскочил в магазин за сигаретами, но домой уже не вернулся.

В какую же беду попал в ту роковую ночь?

Местные догадываются, кто может быть причастен к ужасной погибели селянина.