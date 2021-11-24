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Video: В селе под Полтавой на дороге обнаружили труп — копы заблокировали движение транспорта

В селе под Полтавой дорогу заблокировали копы. Потому что утром там нашли труп. Мужчина был избит и по пояс обнажен.[read_more_news] Это в то время, когда ночью уже гуляют морозы. Ужас, но сначала местные даже не могли узнать в несчастном соседе. Пока правоохранители не выяснили, кто же на самом деле. Оказалось, что 43-летний Николай вечером выскочил в магазин за сигаретами, но домой уже не вернулся. В какую же беду попал в ту роковую ночь? Местные догадываются, кто может быть причастен к ужасной погибели селянина.

В селе под Полтавой на дороге обнаружили труп — копы заблокировали движение транспорта
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В селе под Полтавой дорогу заблокировали копы.

Потому что утром там нашли труп.

Мужчина был избит и по пояс обнажен. Также по теме: Четырехлетнюю дочь беспощадно забили до смерти – постарался родной отец

Это в то время, когда ночью уже гуляют морозы.

Ужас, но сначала местные даже не могли узнать в несчастном соседе.

Пока правоохранители не выяснили, кто же на самом деле.

Оказалось, что 43-летний Николай вечером выскочил в магазин за сигаретами, но домой уже не вернулся.

В какую же беду попал в ту роковую ночь?

Местные догадываются, кто может быть причастен к ужасной погибели селянина.

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ICTV / Чрезвычайные новости / В селе под Полтавой на дороге обнаружили труп — копы заблокировали движение транспорта / 24.11.2021 19:05
24.11.2021 19:05

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