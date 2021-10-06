В Одессе стая уличных собак напала на восьмилетнего мальчика

В Одессе стая бездомных собак напала на восьмилетнего мальчика когда тот шел погулять на детской площадке.

Мать ребенка была на работе. Также по теме: Водитель маршрутки устроил собаку к себе на работу - зайцем не прокатишься

Он остался под присмотром бабушки и дедушки.

Почему их не было рядом, кто спас малыша от ужасных последствий — нашим журналистам все рассказала мать пострадавшего мальчика.

Женщина себя не оправдывает.

Но отмечает, что бездомные четвероногие — это большая проблема, которая возникла только они заехали в новую квартиру.