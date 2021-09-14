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Video: В Одессе отчим накинут кнут для лошадей на шею падчерице и изо всех сил тянул ее городом

Иногда бежать надо даже от родителей. Как вам воспитания в стиле средневековья - с помощью кнута для лошадей? В Одессе прямо на улице прохожие стали свидетелями жуткого шума.[read_more_news] Отчим тянул свою падчерицу городом на поводке. Несчастная кричала, душилась, но освободиться не могла. Неизвестно, чем бы закончилась эта драма, если бы не прохожие, которым пришлось буквально выбивать жертву в палача! За что тиран хотел таким диким способом приручить свою родственницу? Это просто ужас какой-то.

В Одессе отчим накинут кнут для лошадей на шею падчерице и изо всех сил тянул ее городом
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Иногда бежать надо даже от родителей.

Как вам воспитания в стиле средневековья — с помощью кнута для лошадей?

В Одессе прямо на улице прохожие стали свидетелями жуткого шума. Также по теме: Отчим годами насиловал 9-летнюю падчерицу и регулярно снимал порно с детьми на глазах у жены

Отчим тянул свою падчерицу городом на поводке.

Несчастная кричала, душилась, но освободиться не могла.

Неизвестно, чем бы закончилась эта драма, если бы не прохожие, которым пришлось буквально выбивать жертву в палача!

За что тиран хотел таким диким способом приручить свою родственницу?

Это просто ужас какой-то.

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ICTV / Чрезвычайные новости / В Одессе отчим накинут кнут для лошадей на шею падчерице и изо всех сил тянул ее городом / 14.09.2021 19:51
14.09.2021 19:51

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