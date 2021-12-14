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Video: В Одессе от коронавируса умерла беременная женщина. Кто виноват в двух потерянных жизнях?

В Одесской области в больнице скончалась беременная женщина. 29-летняя Анна Седунова была на седьмом месяце, когда заболела коронавирусом. Больше десяти дней больная лечилась дома – только представьте – парацетамолом! Ибо, как уверяют родные, такое лечение ей назначили медики. [read_more_news] Именно их теперь и обвиняют родственники в смерти молодой женщины. У Анны остался 5-летний сын, еще не знающий, что мамы уже нет... Кто виноват в двух потерянных жизнях? В истории, от которой сердце кровью обливается, разбиралась наша Ольга Длужневская.

В Одессе от коронавируса умерла беременная женщина. Кто виноват в двух потерянных жизнях?
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В Одесской области в больнице скончалась беременная женщина.

29-летняя Анна Седунова была на седьмом месяце, когда заболела коронавирусом.

Больше десяти дней больная лечилась дома – только представьте – парацетамолом!

Ибо, как уверяют родные, такое лечение ей назначили медики. Также по теме: Приехали спасать жизнь, а получили на орехи! Мужчина напал на бригаду медиков в Черкасской области

Именно их теперь и обвиняют родственники в смерти молодой женщины.

У Анны остался 5-летний сын, еще не знающий, что мамы уже нет…

Кто виноват в двух потерянных жизнях?

В истории, от которой сердце кровью обливается, разбиралась наша Ольга Длужневская.

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ICTV / Чрезвычайные новости / В Одессе от коронавируса умерла беременная женщина. Кто виноват в двух потерянных жизнях? / 14.12.2021 20:01
14.12.2021 20:01

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