В Одессе от коронавируса умерла беременная женщина. Кто виноват в двух потерянных жизнях?

В Одесской области в больнице скончалась беременная женщина.

29-летняя Анна Седунова была на седьмом месяце, когда заболела коронавирусом.

Больше десяти дней больная лечилась дома – только представьте – парацетамолом!

Ибо, как уверяют родные, такое лечение ей назначили медики. Также по теме: Приехали спасать жизнь, а получили на орехи! Мужчина напал на бригаду медиков в Черкасской области

Именно их теперь и обвиняют родственники в смерти молодой женщины.

У Анны остался 5-летний сын, еще не знающий, что мамы уже нет…

Кто виноват в двух потерянных жизнях?

В истории, от которой сердце кровью обливается, разбиралась наша Ольга Длужневская.