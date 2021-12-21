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Video: В Одессе 25-летняя пиратка похитила яхту, не заметила железобетонное ограждение в море и протаранила его

Каких сказочных персонажей нет в Украине. Даже свои пираты есть. В Одессе 25-летняя женщина похитила яхту, пришвартованную на морском вокзале. Владелец судна, мягко говоря, очень удивился, когда не застал свою лодку на месте. Мужчина сразу вызвал береговую охрану и копов. [read_more_news] Искать дорогую водную игрушку долго не пришлось. Потому что из похитительницы - капитан скверный, она не заметила железобетонное ограждение в море и протаранила его. Кто же такая эта морская пиратка? Куда собралась в этот раз? Ведь оказывается, в подобные передряги попадает не впервые. Это нужно слышать и видеть.

В Одессе 25-летняя пиратка похитила яхту, не заметила железобетонное ограждение в море и протаранила его
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Каких сказочных персонажей нет в Украине.

Даже свои пираты есть.

В Одессе 25-летняя женщина похитила яхту, пришвартованную на морском вокзале.

Владелец судна, мягко говоря, очень удивился, когда не застал свою лодку на месте.

Мужчина сразу вызвал береговую охрану и копов. Также по теме: В Украине ученые раскопали сенсационную находку - древний гигантский культовый комплекс

Искать дорогую водную игрушку долго не пришлось.

Потому что из похитительницы — капитан скверный, она не заметила железобетонное ограждение в море и протаранила его.

Кто же такая эта морская пиратка?

Куда собралась в этот раз?

Ведь оказывается, в подобные передряги попадает не впервые.

Это нужно слышать и видеть.

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ICTV / Чрезвычайные новости / В Одессе 25-летняя пиратка похитила яхту, не заметила железобетонное ограждение в море и протаранила его / 21.12.2021 20:33
21.12.2021 20:33

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