В Одессе 25-летняя пиратка похитила яхту, не заметила железобетонное ограждение в море и протаранила его

Каких сказочных персонажей нет в Украине.

Даже свои пираты есть.

В Одессе 25-летняя женщина похитила яхту, пришвартованную на морском вокзале.

Владелец судна, мягко говоря, очень удивился, когда не застал свою лодку на месте.

Мужчина сразу вызвал береговую охрану и копов. Также по теме: В Украине ученые раскопали сенсационную находку - древний гигантский культовый комплекс

Искать дорогую водную игрушку долго не пришлось.

Потому что из похитительницы — капитан скверный, она не заметила железобетонное ограждение в море и протаранила его.

Кто же такая эта морская пиратка?

Куда собралась в этот раз?

Ведь оказывается, в подобные передряги попадает не впервые.

Это нужно слышать и видеть.