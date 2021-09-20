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Video: В Чугуеве сгорела школа — что случилось?

Вынуждены учиться дистанционно, но вовсе не из-за карантина. Жуткая трагедия на Харьковщине. Вечером, в небольшом городке Чугуеве, как факел, вспыхнула школа. К счастью, кроме сторожа внутри здания никого не было. Мужчина сначала пытался самостоятельно с огнетушителем потушить пожар. И бесполезно. За считанные минуты огонь охватил крышу учебного заведения. [read_more_news] И хотя спасатели примчались быстро, укротить пламя сразу им так и не удалось. Стихия бушевала всю ночь и только под утро пожар таки окончательно удалось потушить. Последствия этого огненного бедствия ужасают. Огонь уничтожил крышу и перекрытия школы площадью полтысячи квадратных метров. Полностью выгорел спортивный зал, частично пострадал и учебный корпус. Что же стало причиной возгорания? Кто виноват? К кому больше всего вопросов? Вы будете потрясены.

В Чугуеве сгорела школа — что случилось?
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Вынуждены учиться дистанционно, но вовсе не из-за карантина.

Жуткая трагедия на Харьковщине.

Вечером, в небольшом городке Чугуеве, как факел, вспыхнула школа.

К счастью, кроме сторожа внутри здания никого не было.

Мужчина сначала пытался самостоятельно с огнетушителем потушить пожар. И бесполезно.

За считанные минуты огонь охватил крышу учебного заведения. Также по теме: Адский огонь уничтожил уникальный орган, стоимостью € 2 миллиона - как будут восстанавливать Костел святого Николая в Киеве

И хотя спасатели примчались быстро, укротить пламя сразу им так и не удалось.

Стихия бушевала всю ночь и только под утро пожар таки окончательно удалось потушить.

Последствия этого огненного бедствия ужасают.

Огонь уничтожил крышу и перекрытия школы площадью полтысячи квадратных метров.

Полностью выгорел спортивный зал, частично пострадал и учебный корпус.

Что же стало причиной возгорания? Кто виноват?

К кому больше всего вопросов?

Вы будете потрясены.

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ICTV / Чрезвычайные новости / В Чугуеве сгорела школа — что случилось? / 20.09.2021 19:55
20.09.2021 19:55

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