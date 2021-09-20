В Чугуеве сгорела школа — что случилось?

Вынуждены учиться дистанционно, но вовсе не из-за карантина.

Жуткая трагедия на Харьковщине.

Вечером, в небольшом городке Чугуеве, как факел, вспыхнула школа.

К счастью, кроме сторожа внутри здания никого не было.

Мужчина сначала пытался самостоятельно с огнетушителем потушить пожар. И бесполезно.

За считанные минуты огонь охватил крышу учебного заведения. Также по теме: Адский огонь уничтожил уникальный орган, стоимостью € 2 миллиона - как будут восстанавливать Костел святого Николая в Киеве

И хотя спасатели примчались быстро, укротить пламя сразу им так и не удалось.

Стихия бушевала всю ночь и только под утро пожар таки окончательно удалось потушить.

Последствия этого огненного бедствия ужасают.

Огонь уничтожил крышу и перекрытия школы площадью полтысячи квадратных метров.

Полностью выгорел спортивный зал, частично пострадал и учебный корпус.

Что же стало причиной возгорания? Кто виноват?

К кому больше всего вопросов?

Вы будете потрясены.