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Video: В авиакатастрофе на Прикарпатье погиб один из самых опытных пилотов Украины

Адская авиакатастрофа - на Прикарпатье, вблизи города Коломыи. Самолет упал и взорвался прямо на крыше жилого дома.[read_more_news] Пилот и трое пассажиров погибли. Это должен быть обычный обзорный полет на борту - трое американцев, а за штурвалом - опытнейший летчик. За пилотом когда-то уже приходила смерть. Но тогда она забрала совсем другого - родного человека.

В авиакатастрофе на Прикарпатье погиб один из самых опытных пилотов Украины
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Адская авиакатастрофа — на Прикарпатье, вблизи города Коломыи.

Самолет упал и взорвался прямо на крыше жилого дома. Также по теме: Авиакатастрофа на Николаевщине - в поле разбился частный вертолет

Пилот и трое пассажиров погибли.

Это должен быть обычный обзорный полет на борту — трое американцев, а за штурвалом — опытнейший летчик.

За пилотом когда-то уже приходила смерть.

Но тогда она забрала совсем другого — родного человека.

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ICTV / Чрезвычайные новости / В авиакатастрофе на Прикарпатье погиб один из самых опытных пилотов Украины / 28.07.2021 19:37
28.07.2021 19:37

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