В авиакатастрофе на Прикарпатье погиб один из самых опытных пилотов Украины

Адская авиакатастрофа — на Прикарпатье, вблизи города Коломыи.

Самолет упал и взорвался прямо на крыше жилого дома. Также по теме: Авиакатастрофа на Николаевщине - в поле разбился частный вертолет

Пилот и трое пассажиров погибли.

Это должен быть обычный обзорный полет на борту — трое американцев, а за штурвалом — опытнейший летчик.

За пилотом когда-то уже приходила смерть.

Но тогда она забрала совсем другого — родного человека.