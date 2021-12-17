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Video: Вся правда о постковидном синдроме — медики раскрыли страшные диагнозы

Переболели коронавирусом и уверены, что хуже всего позади? Не расслабляйтесь, ведь вас может ожидать целый букет болезней, которые являются следствием коварного вируса. Эта досадная неожиданность постигнет пациентов, даже после нескольких месяцев после выздоровления. Медики раскрыли страшные диагнозы, которыми ковид-19 «награждает» своих жертв.[read_more_news] Только представьте: у людей отказывают почки и ноги, а мужчины вообще рискуют стать бесплодными. Вся правда о постковидном синдроме – уже через несколько секунд.

Вся правда о постковидном синдроме — медики раскрыли страшные диагнозы
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Переболели коронавирусом и уверены, что хуже всего позади?

Не расслабляйтесь, ведь вас может ожидать целый букет болезней, которые являются следствием коварного вируса.

Эта досадная неожиданность постигнет пациентов, даже после нескольких месяцев после выздоровления.

Медики раскрыли страшные диагнозы, которыми ковид-19 «награждает» своих жертв. Также по теме: В Одессе от коронавируса умерла беременная женщина. Кто виноват в двух потерянных жизнях?

Только представьте: у людей отказывают почки и ноги, а мужчины вообще рискуют стать бесплодными.

Вся правда о постковидном синдроме – уже через несколько секунд.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Вся правда о постковидном синдроме — медики раскрыли страшные диагнозы / 17.12.2021 20:04
17.12.2021 20:04

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