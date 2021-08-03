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Video: Ураган пронесся в Первомайске! В суде сорвало крышу — тысячи уголовных дел летали в воздухе

Снесло крышу в суде! И речь не о безумных подсудимых или нелепых приговорах, это настоящие последствия стихии, что пронеслась в городе Первомайск Николаевской области. Порывом ветра оторвало крышу, а все документы, которые хранились на чердаке, раздуло на несколько кварталов вокруг.[read_more_news] Как так случилось, что новенький профнастил, который установили всего полтора года назад, не выдержал ветра, документы хранились на чердаке и не получится ли так, что какие-то резонансные дела так удобно окажутся потерянными - на месте побывали наши корреспонденты.

Ураган пронесся в Первомайске! В суде сорвало крышу — тысячи уголовных дел летали в воздухе
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Снесло крышу в суде!

И речь не о безумных подсудимых или нелепых приговорах, это настоящие последствия стихии, что пронеслась в городе Первомайск Николаевской области.

Порывом ветра оторвало крышу, а все документы, которые хранились на чердаке, раздуло на несколько кварталов вокруг. Также по теме: Влюбленная парочка расчленила турка - дети раскрыли все подробности в суде Одесской области

Как так случилось, что новенький профнастил, который установили всего полтора года назад, не выдержал ветра, документы хранились на чердаке и не получится ли так, что какие-то резонансные дела так удобно окажутся потерянными — на месте побывали наши корреспонденты.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Ураган пронесся в Первомайске! В суде сорвало крышу — тысячи уголовных дел летали в воздухе / 03.08.2021 19:53
03.08.2021 19:53

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