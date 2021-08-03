Ураган пронесся в Первомайске! В суде сорвало крышу — тысячи уголовных дел летали в воздухе

На Прикарпатті судять двох атовців, яких звинувачують у зґвалтуванні неповнолітньої дівчинки
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Хто і за що у Харкові вирішив поглумитися над суддями?
Міліціонерів, які катували затриманого киянина, затримали лише через сім років
Двох суддів Голосіївського суду Києва затримали детективи НАБУ
Шокуючий вирок для Тиграна Єнгібаряна: як відповість син заможних батьків за вбивство молодого хлопця?
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