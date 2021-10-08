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Video: Украину охватывает новая волна коронавируса — неутешительные прогнозы

Очереди скорых под окнами инфекционных отделений, тяжелобольные пациенты реанимации с кислородными масками. Украина охватывает новая волна коронавируса. В сутки - более 15 000 новых ковид пациентов. [read_more_news] И динамика неутешительная. Новый штамм смертельного недуга массово отправляет на больничные койки не только взрослых, но и детей! Медики единодушны - вакцинация может буквально спасать от смерти. Но наши люди такие бесстрашные, или, как всегда, считают, что их это обойдет, массово прививаться не спешат.

Украину охватывает новая волна коронавируса — неутешительные прогнозы
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Очереди скорых под окнами инфекционных отделений, тяжелобольные пациенты реанимации с кислородными масками.

Украина охватывает новая волна коронавируса.

В сутки — более 15 000 новых ковид пациентов. Также по теме: Украина грозит полный локдаун? Опять переполненные больницы и очереди по быстрым

И динамика неутешительная.

Новый штамм смертельного недуга массово отправляет на больничные койки не только взрослых, но и детей!

Медики единодушны — вакцинация может буквально спасать от смерти.

Но наши люди такие бесстрашные, или, как всегда, считают, что их это обойдет, массово прививаться не спешат.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Украину охватывает новая волна коронавируса — неутешительные прогнозы / 08.10.2021 20:08
08.10.2021 20:08

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