Украинский стыд 2021! ТОП впечатляющих зашкваров политиков

Наглые ВИП-чиновники, угрожающие полиции, депутаты под наркотиками и помощницы чиновников, шокирующих полуобнаженные тела!

Думаете – это какая-то черная комедия с закрученным сюжетом?! Да нет!

Это же наши с вами реалии – в уходящем году! Также по теме: Босиком в сильные морозы. В Чернигове 32-летняя женщина не носит обувь

Впечатляющие зашквары и крутые повороты, которые даже невозможно придумать специально!

Сейчас мы покажем вам, кто больше оконфузился, а вы уже сами расставите их по призовым местам!