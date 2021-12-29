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Video: Украинский стыд 2021! ТОП впечатляющих зашкваров политиков

Наглые ВИП-чиновники, угрожающие полиции, депутаты под наркотиками и помощницы чиновников, шокирующих полуобнаженные тела! Думаете – это какая-то черная комедия с закрученным сюжетом?! Да нет! Это же наши с вами реалии – в уходящем году! [read_more_news] Впечатляющие зашквары и крутые повороты, которые даже невозможно придумать специально! Сейчас мы покажем вам, кто больше оконфузился, а вы уже сами расставите их по призовым местам!

Украинский стыд 2021! ТОП впечатляющих зашкваров политиков
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Наглые ВИП-чиновники, угрожающие полиции, депутаты под наркотиками и помощницы чиновников, шокирующих полуобнаженные тела!

Думаете – это какая-то черная комедия с закрученным сюжетом?! Да нет!

Это же наши с вами реалии – в уходящем году! Также по теме: Босиком в сильные морозы. В Чернигове 32-летняя женщина не носит обувь

Впечатляющие зашквары и крутые повороты, которые даже невозможно придумать специально!

Сейчас мы покажем вам, кто больше оконфузился, а вы уже сами расставите их по призовым местам!

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ICTV / Чрезвычайные новости / Украинский стыд 2021! ТОП впечатляющих зашкваров политиков / 29.12.2021 20:15
29.12.2021 20:15

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