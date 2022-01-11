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Video: Украинская невеста обвела американца вокруг пальца — невиданных масштабов афера

76-летний американец прилетел в Украину на Рождественские праздники к своей  молодой пассии, а превратился в настоящего нищего. Джеймс Бойз, бывший инженер из Чикаго познакомился в интернете с привлекательной блондинкой Анной. Долго переписывался и влюбился по самые уши. А когда девушка предложила наконец-то встретиться, бросил все и отправился на родину к даме сердца.[read_more_news] Но, к сожалению, так и не доехал, потому что уже здесь, в поезде, счастливого иностранца обобрали до нитки. Да и любимая его почему-то перестала выходить на связь. Какая-то чертовщина. Или невиданных масштабов афера. Но стали ли эти украинские похождения уроком для заокеанского жениха? Ой, как вы сейчас удивитесь.

Украинская невеста обвела американца вокруг пальца — невиданных масштабов афера
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76-летний американец прилетел в Украину на Рождественские праздники к своей  молодой пассии, а превратился в настоящего нищего.

Джеймс Бойз, бывший инженер из Чикаго познакомился в интернете с привлекательной блондинкой Анной.

Долго переписывался и влюбился по самые уши.

А когда девушка предложила наконец-то встретиться, бросил все и отправился на родину к даме сердца. Также по теме: Новые владельцы квартиры с мумией - скандальная афера вокруг киевских квадратных метров

Но, к сожалению, так и не доехал, потому что уже здесь, в поезде, счастливого иностранца обобрали до нитки.

Да и любимая его почему-то перестала выходить на связь.

Какая-то чертовщина.

Или невиданных масштабов афера.

Но стали ли эти украинские похождения уроком для заокеанского жениха?

Ой, как вы сейчас удивитесь.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Украинская невеста обвела американца вокруг пальца — невиданных масштабов афера / 11.01.2022 20:30
11.01.2022 20:30

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