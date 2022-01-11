Украинская невеста обвела американца вокруг пальца — невиданных масштабов афера

76-летний американец прилетел в Украину на Рождественские праздники к своей молодой пассии, а превратился в настоящего нищего.

Джеймс Бойз, бывший инженер из Чикаго познакомился в интернете с привлекательной блондинкой Анной.

Долго переписывался и влюбился по самые уши.

А когда девушка предложила наконец-то встретиться, бросил все и отправился на родину к даме сердца. Также по теме: Новые владельцы квартиры с мумией - скандальная афера вокруг киевских квадратных метров

Но, к сожалению, так и не доехал, потому что уже здесь, в поезде, счастливого иностранца обобрали до нитки.

Да и любимая его почему-то перестала выходить на связь.

Какая-то чертовщина.

Или невиданных масштабов афера.

Но стали ли эти украинские похождения уроком для заокеанского жениха?

Ой, как вы сейчас удивитесь.