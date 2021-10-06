seach
ICTV - Разом краще

Video: Украина грозит полный локдаун? Опять переполненные больницы и очереди по быстрым

Еще немного - и 13 000 в сутки. За прошедшую неделю показатель заболеваемости коронавирусом и количество госпитализаций увеличились на 35 процентов! Только за сутки в больницы - а это значит в довольно тяжелом состоянии - попали почти три тысячи восемьсот больных, а погибли - 320. За последние пол месяца суточная смертность от ковида - удвоилось, и уже три области - Харьковская, Запорожская и Херсонская - отвечают критериям красной зоны. [read_more_news] Переполненные больницы, очереди скорых - Запорожье уверенно приближается к критической черте. В городе хоть и отменили все массовые мероприятия, однако от увеличения зараженных это не спасло. Врачи бьют тревогу, потому что нет мест для пациентов. А сами они вместе с медсестрами - буквально падают с ног от усталости. Еще немного, говорят, и лечиться будет просто негде, а лечить - никому. Максимально тревожный репортаж нашей Елены Каптюх.

Украина грозит полный локдаун? Опять переполненные больницы и очереди по быстрым
0 Комментировать

Еще немного — и 13 000 в сутки.

За прошедшую неделю показатель заболеваемости коронавирусом и количество госпитализаций увеличились на 35 процентов!

Только за сутки в больницы — а это значит в довольно тяжелом состоянии — попали почти три тысячи восемьсот больных, а погибли — 320.

За последние пол месяца суточная смертность от ковида — удвоилось, и уже три области — Харьковская, Запорожская и Херсонская — отвечают критериям красной зоны.  Также по теме: Коронавирусный ад в Индии - новый мутант приближается к Украине

Переполненные больницы, очереди скорых — Запорожье уверенно приближается к критической черте.

В городе хоть и отменили все массовые мероприятия, однако от увеличения зараженных это не спасло.

Врачи бьют тревогу, потому что нет мест для пациентов.

А сами они вместе с медсестрами — буквально падают с ног от усталости.

Еще немного, говорят, и лечиться будет просто негде, а лечить — никому.

Максимально тревожный репортаж нашей Елены Каптюх.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Украина грозит полный локдаун? Опять переполненные больницы и очереди по быстрым / 06.10.2021 19:59
06.10.2021 19:59

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь