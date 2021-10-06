Украина грозит полный локдаун? Опять переполненные больницы и очереди по быстрым

Еще немного — и 13 000 в сутки.

За прошедшую неделю показатель заболеваемости коронавирусом и количество госпитализаций увеличились на 35 процентов!

Только за сутки в больницы — а это значит в довольно тяжелом состоянии — попали почти три тысячи восемьсот больных, а погибли — 320.

За последние пол месяца суточная смертность от ковида — удвоилось, и уже три области — Харьковская, Запорожская и Херсонская — отвечают критериям красной зоны. Также по теме: Коронавирусный ад в Индии - новый мутант приближается к Украине

Переполненные больницы, очереди скорых — Запорожье уверенно приближается к критической черте.

В городе хоть и отменили все массовые мероприятия, однако от увеличения зараженных это не спасло.

Врачи бьют тревогу, потому что нет мест для пациентов.

А сами они вместе с медсестрами — буквально падают с ног от усталости.

Еще немного, говорят, и лечиться будет просто негде, а лечить — никому.

Максимально тревожный репортаж нашей Елены Каптюх.