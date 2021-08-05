В Житомире копы устроили настоящую охоту на воров

Они действовали крайне профессионально, но все равно попались.

В Житомире полиция задержала домушников буквально по горячим следам.

Они устроили настоящую охоту на воров, применив свои проверенные методы. Также по теме: Как в Черкассах двум домушникам дорогу кошка перебежала

И хотя защитить от стресса и потерь одну житомирскую семью копам не удалось, зато они раздобыли неопровержимые доказательства противозаконной деятельности криминального дуэта, с которым оказались уже хорошо знакомы.

Так как профессиональные домушники попали на крючок?