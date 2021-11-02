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Video: В Запорожье жуткие традиции Хэллоуина превратились в кровавую реальность — мужчину убили и отрезали ухо

Эта жертва тоже как мертвая упала прямо на лестнице в подъезде. И отправил ее на тот свет тот, кого гостеприимно пустил к себе домой. В Запорожье жуткие традиции Хэллоуина превратились в кровавую реальность.[read_more_news] Настоящий фильм ужасов разыгрался прямо в подъезде. Хозяин вместе с квартирантом поздно вечером напились, завязалась ссора, и гость схватился за нож. Несколько ударов острым лезвием не оставили мужчине шансов выжить, хотя он и пытался уйти от душегуба. Бедный умер в больнице. Более того, ему еще и отрезали ухо. Но зачем же? Кто так зверски расправился с несчастным? Не поверите, но жертв резника могло быть больше.

В Запорожье жуткие традиции Хэллоуина превратились в кровавую реальность — мужчину убили и отрезали ухо
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Эта жертва тоже как мертвая упала прямо на лестнице в подъезде.

И отправил ее на тот свет тот, кого гостеприимно пустил к себе домой.

В Запорожье жуткие традиции Хэллоуина превратились в кровавую реальность. Также по теме: Двоє молодиків, надихнувшись святом Хеловіна у Вінниці, погрожували продавчині квітів

Настоящий фильм ужасов разыгрался прямо в подъезде.

Хозяин вместе с квартирантом поздно вечером напились, завязалась ссора, и гость схватился за нож.

Несколько ударов острым лезвием не оставили мужчине шансов выжить, хотя он и пытался уйти от душегуба.

Бедный умер в больнице.

Более того, ему еще и отрезали ухо.

Но зачем же?

Кто так зверски расправился с несчастным?

Не поверите, но жертв резника могло быть больше.

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ICTV / Чрезвычайные новости / В Запорожье жуткие традиции Хэллоуина превратились в кровавую реальность — мужчину убили и отрезали ухо / 02.11.2021 19:43
02.11.2021 19:43

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