В Запорожье жуткие традиции Хэллоуина превратились в кровавую реальность — мужчину убили и отрезали ухо

Эта жертва тоже как мертвая упала прямо на лестнице в подъезде.

И отправил ее на тот свет тот, кого гостеприимно пустил к себе домой.

В Запорожье жуткие традиции Хэллоуина превратились в кровавую реальность. Также по теме: Двоє молодиків, надихнувшись святом Хеловіна у Вінниці, погрожували продавчині квітів

Настоящий фильм ужасов разыгрался прямо в подъезде.

Хозяин вместе с квартирантом поздно вечером напились, завязалась ссора, и гость схватился за нож.

Несколько ударов острым лезвием не оставили мужчине шансов выжить, хотя он и пытался уйти от душегуба.

Бедный умер в больнице.

Более того, ему еще и отрезали ухо.

Но зачем же?

Кто так зверски расправился с несчастным?

Не поверите, но жертв резника могло быть больше.