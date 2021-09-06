Возвращались домой и едва не сгорели заживо — ДТП на трассе Киев-Чоп

Возвращались домой и едва не сгорели заживо.

В жуткое ДТП на Житомирщине попал международный пассажирский автобус, следовавший из Польши в Мариуполь.

Авария произошла на трассе Киев-Чоп, вблизи села Стрибожи. Также по теме: Пассажирский автобус горел на ходу как в остросюжетном боевике - адское ДТП

Автобус столкнулся с вдребезги загруженным автовозом и от удара загорелся.

За считанные минуты огонь полностью уничтожил Неоплан.

В салоне ехали почти три десятка человек.

Выжить удалось не всем.

Как спасались пассажиры и что вызвало такую масштабную аварию?

Ужасающие кадры, от которых стынет кровь.