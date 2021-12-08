В собственном доме насмерть забили 51-летнего мужчину — кто оказался кровожадным убийцей

Били руками и ногами, беспощадно резали острым лезвием – небольшое село Боромлю, что в Сумской области, облетела шокирующая новость.

В собственном доме насмерть забили 51-летнего мужчину.

Его полураздетый, изуродованный труп нашла соседка.

Женщина вызвала полицию и медиков. Также по теме: Хозяин разрубил лопатой собутыльника в собственном доме в Черкасской области

Но что за драма разыгралась в деревенском доме?

Кого называют кровожадным убийцей местные?

И что этот душегуб рассказал полиции?

Вот тебе и есть тихая деревенская жизнь.