seach
ICTV - Разом краще

Video: В собственном доме насмерть забили 51-летнего мужчину — кто оказался кровожадным убийцей

Били руками и ногами, беспощадно резали острым лезвием – небольшое село Боромлю, что в Сумской области, облетела шокирующая новость. В собственном доме насмерть забили 51-летнего мужчину. Его полураздетый, изуродованный труп нашла соседка. Женщина вызвала полицию и медиков. [read_more_news] Но что за драма разыгралась в деревенском доме? Кого называют кровожадным убийцей местные? И что этот душегуб рассказал полиции? Вот тебе и есть тихая деревенская жизнь.

В собственном доме насмерть забили 51-летнего мужчину — кто оказался кровожадным убийцей
0 Комментировать

Били руками и ногами, беспощадно резали острым лезвием – небольшое село Боромлю, что в Сумской области, облетела шокирующая новость.

В собственном доме насмерть забили 51-летнего мужчину.

Его полураздетый, изуродованный труп нашла соседка.

Женщина вызвала полицию и медиков. Также по теме: Хозяин разрубил лопатой собутыльника в собственном доме в Черкасской области

Но что за драма разыгралась в деревенском доме?

Кого называют кровожадным убийцей местные?

И что этот душегуб рассказал полиции?

Вот тебе и есть тихая деревенская жизнь.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / В собственном доме насмерть забили 51-летнего мужчину — кто оказался кровожадным убийцей / 08.12.2021 20:18
08.12.2021 20:18

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь