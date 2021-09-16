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Video: В Виннице похищали подростков и принудительно лечили в незаконном реабилитационном центре

Схватили подростка прямо посреди улицы и увезли в неизвестном направлении. В Винницкой области копы устроили целую спецоперацию, чтобы разыскать и освободить юного пленника. Кто и зачем похитил четырнадцатилетнего парня? Вы будете поражены, когда узнаете, бизнес на людях организовали трое винничан.

В Виннице похищали подростков и принудительно лечили в незаконном реабилитационном центре
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Схватили подростка прямо посреди улицы и увезли в неизвестном направлении.

В Винницкой области копы устроили целую спецоперацию, чтобы разыскать и освободить юного пленника.

Кто и зачем похитил четырнадцатилетнего парня?

Вы будете поражены, когда узнаете, бизнес на людях организовали трое винничан.

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ICTV / Чрезвычайные новости / В Виннице похищали подростков и принудительно лечили в незаконном реабилитационном центре / 16.09.2021 20:14
16.09.2021 20:14

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