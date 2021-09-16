В Виннице похищали подростков и принудительно лечили в незаконном реабилитационном центре

Схватили подростка прямо посреди улицы и увезли в неизвестном направлении.

В Винницкой области копы устроили целую спецоперацию, чтобы разыскать и освободить юного пленника.

Кто и зачем похитил четырнадцатилетнего парня?

Вы будете поражены, когда узнаете, бизнес на людях организовали трое винничан.