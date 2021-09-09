В Виннице судят женщину, которая пьяной на внедорожнике вылетела на тротуар и сбила 13-летнего школьника

В Виннице судят водительницу, которая пьяной на внедорожнике вылетела на тротуар и сбила тринадцатилетнего школьника.

Парень получил тяжелые травмы и медикам чудом удалось спасти ребенку жизнь. Также по теме: Загадочное убийство 20-летней студентки в Виннице

Андрей Тарасюк перенес несколько сложных операций и впереди еще не одна.

Однако виновница аварии до сих пор даже не принесла своих извинений.

Все время, пока длилось следствие, сорока трехлетняя Наталья Дзись находилась на свободе.

Что ждет от правосудия семья искалеченного мальчика и почему хочет, чтобы водительница заплатила ей целый миллион?