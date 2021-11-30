В отделении полиции города Ковеля нашли застреленным патрульного

На Волыни в городе Ковеле прямо в отделении полиции нашли застреленного патрульного.

Пуля сокрушила полицейскому голову.

Медики прибыли за несколько минут, но помочь ничем уже не могли — мужчина был мертвым. Также по теме: Не кадилом, а кулаками! Как епископ "освятил" соседку пинками

Гибель патрульного расследуется Государственным бюро расследований.

Какие же главные версии следствия – самоубийство, несчастный случай, или, возможно, убийство?

Правда, шокирует.