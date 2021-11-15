Video: В Тернополе семья умерла от голода — шокирующие подробности

В Тернополе уже удалось выяснить некоторые детали шокировавшей всю страну жуткой трагедии! Целая семья – три женщины, жившие в многоэтажке, умерли от голода! 78-летняя мать и две дочери: одна - 55 лет, а другая - 50. Их нашли в собственной квартире, только одна – старшая дочь еще была жива, но и ее не удалось уже спасти![read_more_news] Потому что организм буквально съел сам себя из-за отсутствия пищи и воды! Их бесчеловечные мучения продолжались три недели! И самое страшное, что удалось выяснить: женщины, похоже, обрекли себя на такую ​​смерть – сами! Соседи рассказывают об удивительных гостях и опасной секте! Вы только посмотрите – это просто не укладывается в голове!