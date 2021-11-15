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Video: В Тернополе семья умерла от голода — шокирующие подробности

В Тернополе уже удалось выяснить некоторые детали шокировавшей всю страну жуткой трагедии! Целая семья – три женщины, жившие в многоэтажке, умерли от голода! 78-летняя мать и две дочери: одна - 55 лет, а другая - 50. Их нашли в собственной квартире, только одна – старшая дочь еще была жива, но и ее не удалось уже спасти![read_more_news] Потому что организм буквально съел сам себя из-за отсутствия пищи и воды! Их бесчеловечные мучения продолжались три недели! И самое страшное, что удалось выяснить: женщины, похоже, обрекли себя на такую ​​смерть – сами! Соседи рассказывают об удивительных гостях и опасной секте! Вы только посмотрите – это просто не укладывается в голове!

В Тернополе семья умерла от голода — шокирующие подробности
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В Тернополе уже удалось выяснить некоторые детали шокировавшей всю страну жуткой трагедии!

Целая семья – три женщины, жившие в многоэтажке, умерли от голода!

78-летняя мать и две дочери: одна — 55 лет, а другая — 50.

Их нашли в собственной квартире, только одна – старшая дочь еще была жива, но и ее не удалось уже спасти! Также по теме: Родители заморили 16-летнего сына голодом к весу в 30 кг - все ради духовного лечения

Потому что организм буквально съел сам себя из-за отсутствия пищи и воды!

Их бесчеловечные мучения продолжались три недели!

И самое страшное, что удалось выяснить: женщины, похоже, обрекли себя на такую ​​смерть – сами!

Соседи рассказывают об удивительных гостях и опасной секте!

Вы только посмотрите – это просто не укладывается в голове!

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ICTV / Чрезвычайные новости / В Тернополе семья умерла от голода — шокирующие подробности / 15.11.2021 19:58
15.11.2021 19:58

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