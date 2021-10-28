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Video: В Сумах убили известного участника «Правого сектора» Александра Иванину на глазах у жены

Сидел и ждал свою жертву на скамейке под домом. В Сумах убит известный общественный активист, участник «Правого сектора» Александр Иванина! Киллер из пистолета высадил магазин патронов в свою жертву прямо на глазах у его жены! В цель попали 4 пули.[read_more_news] Без шансов выжить. Кому перешел дорогу 29-летний парень? Кого обвиняют собратья убитого и какие версии полиции? Мы все расскажем.

В Сумах убили известного участника «Правого сектора» Александра Иванину на глазах у жены
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Сидел и ждал свою жертву на скамейке под домом.

В Сумах убит известный общественный активист, участник «Правого сектора» Александр Иванина!

Киллер из пистолета высадил магазин патронов в свою жертву прямо на глазах у его жены!

В цель попали 4 пули. Также по теме: Нацкорпус вернул в Сумы дикий рэкет с 90-х? Люди просят защиты

Без шансов выжить.

Кому перешел дорогу 29-летний парень?

Кого обвиняют собратья убитого и какие версии полиции?

Мы все расскажем.

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ICTV / Чрезвычайные новости / В Сумах убили известного участника «Правого сектора» Александра Иванину на глазах у жены / 28.10.2021 19:43
28.10.2021 19:43

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