Video: В Сумах убили известного участника «Правого сектора» Александра Иванину на глазах у жены

Сидел и ждал свою жертву на скамейке под домом. В Сумах убит известный общественный активист, участник «Правого сектора» Александр Иванина! Киллер из пистолета высадил магазин патронов в свою жертву прямо на глазах у его жены! В цель попали 4 пули.[read_more_news] Без шансов выжить. Кому перешел дорогу 29-летний парень? Кого обвиняют собратья убитого и какие версии полиции? Мы все расскажем.