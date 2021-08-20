Video: Игра с бешеными котиками — на кону жизнь ребенка! Тревожная история из Ровно

Игра с бешеными котиками, а на кону жизнь ребенка! Это тревожная история из Ровно. Там семилетнего мальчика покусал соседский котенок, а через несколько дней животное нашли мертвым. [read_more_news] Владелица заверила, что хвостатого сбила машина, но родители малого этому не поверили. И вы только представьте весь их ужас, когда ветеринары провели экспертизу и заявили, что котик был инфицирован бешенством, а это - смертельная болезнь. И если вовремя не сделать прививку, последствия точно будут фатальными. Поэтому успели спасти ребенка и кто виноват в том, что в городе завелись бешеные коты? Ответы в репортаже Павла Шамшина.