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Video: Игра с бешеными котиками — на кону жизнь ребенка! Тревожная история из Ровно

Игра с бешеными котиками, а на кону жизнь ребенка! Это тревожная история из Ровно. Там семилетнего мальчика покусал соседский котенок, а через несколько дней животное нашли мертвым. [read_more_news] Владелица заверила, что хвостатого сбила машина, но родители малого этому не поверили. И вы только представьте весь их ужас, когда ветеринары провели экспертизу и заявили, что котик был инфицирован бешенством, а это - смертельная болезнь. И если вовремя не сделать прививку, последствия точно будут фатальными. Поэтому успели спасти ребенка и кто виноват в том, что в городе завелись бешеные коты? Ответы в репортаже Павла Шамшина.

Игра с бешеными котиками — на кону жизнь ребенка! Тревожная история из Ровно
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Игра с бешеными котиками, а на кону жизнь ребенка!

Это тревожная история из Ровно.

Там семилетнего мальчика покусал соседский котенок, а через несколько дней животное нашли мертвым. Также по теме: Поиграл с котом - оказался в реанимации! В 8-летнего мальчика подозревают бешенство

Владелица заверила, что хвостатого сбила машина, но родители малого этому не поверили.

И вы только представьте весь их ужас, когда ветеринары провели экспертизу и заявили, что котик был инфицирован бешенством, а это — смертельная болезнь.

И если вовремя не сделать прививку, последствия точно будут фатальными.

Поэтому успели спасти ребенка и кто виноват в том, что в городе завелись бешеные коты?

Ответы в репортаже Павла Шамшина.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Игра с бешеными котиками — на кону жизнь ребенка! Тревожная история из Ровно / 20.08.2021 20:08
20.08.2021 20:08

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