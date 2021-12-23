В пожаре на Полтавщине сгорела маленькая девочка — роковая опрометчивость родителей

От этой истории с Полтавщины сжимается сердце.

В доме, арендуемом семьей с ребенком, произошел пожар.

Огонь хоть и не успел охватить весь дом, натворил страшную беду.

Ведь когда вспыхнуло, в комнате спала маленькая девочка. Также по теме: Масштабный пожар в отеле под Винницей - все подробности адской ночи

Спасти ее не удалось.

Где же были в этот ужасный момент родители?

Почему оставили своих малышей самих?

Даже любящих пап и мам судьба иногда беспощадно наказывает за такую опрометчивость.