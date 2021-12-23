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Video: В пожаре на Полтавщине сгорела маленькая девочка — роковая опрометчивость родителей

От этой истории с Полтавщины сжимается сердце. В доме, арендуемом семьей с ребенком, произошел пожар. Огонь хоть и не успел охватить весь дом, натворил страшную беду. Ведь когда вспыхнуло, в комнате спала маленькая девочка.[read_more_news] Спасти ее не удалось. Где же были в этот ужасный момент родители? Почему оставили своих малышей самих? Даже любящих пап и мам судьба иногда беспощадно наказывает за такую опрометчивость.

В пожаре на Полтавщине сгорела маленькая девочка — роковая опрометчивость родителей
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От этой истории с Полтавщины сжимается сердце.

В доме, арендуемом семьей с ребенком, произошел пожар.

Огонь хоть и не успел охватить весь дом, натворил страшную беду.

Ведь когда вспыхнуло, в комнате спала маленькая девочка. Также по теме: Масштабный пожар в отеле под Винницей - все подробности адской ночи

Спасти ее не удалось.

Где же были в этот ужасный момент родители?

Почему оставили своих малышей самих?

Даже любящих пап и мам судьба иногда беспощадно наказывает за такую опрометчивость.

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ICTV / Чрезвычайные новости / В пожаре на Полтавщине сгорела маленькая девочка — роковая опрометчивость родителей / 23.12.2021 20:16
23.12.2021 20:16

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