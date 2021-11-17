В погоне за легкими деньгами теряют самое главное богатство! ТОП новостей о наркоторговле в Украине

Выращивали и фасовали товар в Херсонской области, а продавали в столице.

Копы несколько месяцев высчитывали и в конце концов задержали банду наркоторговцев.

Зарабатывали миллионы на сделках со снадобьем и на Прикарпатье.

А на какие уловки только не идут курьеры, чтобы не попасться в руки полиции? Также по теме: Наркобизнес в Украине процветает - копы ловят дельцов целыми семьями

Вот, например, парень ездил несколько сотен километров из Умани в Винницу, чтобы делать закладки для покупателей.

Но вот все равно его все же задержали.

Схватили с поличным с целой барсеткой товара и новолуния в Киеве.

В погоне за легкими деньгами эти люди теряют самое главное свое богатство — время и жизнь.

И тратят его годами за решеткой.