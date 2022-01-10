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Video: В новогоднюю ночь дама, защищая свою честь, зарезала кавалера на глазах у диджея

Желал любви, а получил нож в печень. В Николаевской области 30-летняя женщина зарезала своего знакомого, который пытался ее изнасиловать, угрожая ножом. Впрочем, женщина не только отказала, но еще и умудрилась тем же ножом ранить насильника, и так попала, что тот стек кровью за считанные минуты. [read_more_news] Как новогоднее празднование может превратиться в настоящий ужас – смотрите в следующем сюжете.

В новогоднюю ночь дама, защищая свою честь, зарезала кавалера на глазах у диджея
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Желал любви, а получил нож в печень.

В Николаевской области 30-летняя женщина зарезала своего знакомого, который пытался ее изнасиловать, угрожая ножом.

Впрочем, женщина не только отказала, но еще и умудрилась тем же ножом ранить насильника, и так попала, что тот стек кровью за считанные минуты. Также по теме: 15-летние парни изнасиловали 48-летнюю работницу бани под носом в СБУ

Как новогоднее празднование может превратиться в настоящий ужас – смотрите в следующем сюжете.

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ICTV / Чрезвычайные новости / В новогоднюю ночь дама, защищая свою честь, зарезала кавалера на глазах у диджея / 10.01.2022 19:18
10.01.2022 19:18

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