В новогоднюю ночь дама, защищая свою честь, зарезала кавалера на глазах у диджея

Желал любви, а получил нож в печень.

В Николаевской области 30-летняя женщина зарезала своего знакомого, который пытался ее изнасиловать, угрожая ножом.

Впрочем, женщина не только отказала, но еще и умудрилась тем же ножом ранить насильника, и так попала, что тот стек кровью за считанные минуты. Также по теме: 15-летние парни изнасиловали 48-летнюю работницу бани под носом в СБУ

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