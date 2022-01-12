В Николаеве троллейбус сломал ногу пассажирке — разыскивают водителя электрического монстра

Торопилась на работу и оказалась под троллейбусом.

В Николаеве «электрический монстр» второго маршрута защемил ногу пассажирке, которая не успела зайти в салон, а потом еще и переехал концовку, когда женщина из последних сил выдернула ее из закрытой двери. Также по теме: Во Львове водитель троллейбуса не заметила пассажира, закрыла дверь и поволокла беднягу за собой

Лишь чудом несчастная не осталась без ноги, и сейчас она с переломами едва хромает на костылях.

После инцидента родственники уже поставили на уши весь Николаев-электротранс, полицию и соцсети, и водитель, совершивший наезд, словно никогда и не существовал.

Как все происходило и почему до сих пор не могут найти троллейбус-призрак, разбирались наши корреспонденты.