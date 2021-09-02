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Video: В Николаеве неадекват с ружьем средь бела дня на глазах у десятков людей расстрелял собаку

В Николаеве неадекват с ружьем средь бела дня на глазах у десятков людей расстрелял собаку. Инцидент произошел на одном из местных рынков. Мужчина пришел купить водку, чем ему помешала собака, которая спала в павильоне - он вытащил из чехла ружье и выстрелил в животное прямо в магазине. Рассказывающие шокированы очевидцы, кто этот кровожадный стрелок и почему продавцы теперь боятся за свою жизнь - на месте побывали наши корреспонденты.

В Николаеве неадекват с ружьем средь бела дня на глазах у десятков людей расстрелял собаку
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В Николаеве неадекват с ружьем средь бела дня на глазах у десятков людей расстрелял собаку.

Инцидент произошел на одном из местных рынков.

Мужчина пришел купить водку, чем ему помешала собака, которая спала в павильоне — он вытащил из чехла ружье и выстрелил в животное прямо в магазине.

Рассказывающие шокированы очевидцы, кто этот кровожадный стрелок и почему продавцы теперь боятся за свою жизнь — на месте побывали наши корреспонденты.

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ICTV / Чрезвычайные новости / В Николаеве неадекват с ружьем средь бела дня на глазах у десятков людей расстрелял собаку / 02.09.2021 20:11
02.09.2021 20:11

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