В Мелитополе бездомные нашли мертвого младенца

Мати викинула немовля у відстійник місцевого свино-комплексу помирати
Домашній кіт задушив немовля
Народила і викинула з вікна сьомого поверху — злочин у Білій Церкві
На Хмельниччині молода жінка вбила новонароджену дочку на очах у своїх малолітніх синів
21-річна співробітниця Прикордонної служби закопала власне немовля на городі
На Миколаївському автовокзалі знайшли труп новонародженого немовляти
У Запоріжжі неадекватна мати намагалася викинути немовля з вікна
На Одещині мати-вбивця звернулась до поліції зі щиросердним зізнанням