Video: В Мелитополе бездомные нашли мертвого младенца

Способны рожать детей - готовы выбрасывать свое чадо на свалку, не оставляя никакого шанса на жизнь. В Мелитополе ужас, который представить сложно. Двое бездомных наткнулись на тело новорожденного малыша, который лежал среди хлама, замотанный в полотенце. [read_more_news] Впоследствии выяснится, ребенок доношен. Что же с ним произошло? Кто же отправил малыша на тот свет? Какие версии у местных? Жестокость, от которой муравьи кожей.