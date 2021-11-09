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Video: В Мелитополе бездомные нашли мертвого младенца

Способны рожать детей - готовы выбрасывать свое чадо на свалку, не оставляя никакого шанса на жизнь. В Мелитополе ужас, который представить сложно. Двое бездомных наткнулись на тело новорожденного малыша, который лежал среди хлама, замотанный в полотенце. [read_more_news] Впоследствии выяснится, ребенок доношен. Что же с ним произошло? Кто же отправил малыша на тот свет? Какие версии у местных? Жестокость, от которой муравьи кожей.

В Мелитополе бездомные нашли мертвого младенца
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Способны рожать детей — готовы выбрасывать свое чадо на свалку, не оставляя никакого шанса на жизнь.

В Мелитополе ужас, который представить сложно.

Двое бездомных наткнулись на тело новорожденного малыша, который лежал среди хлама, замотанный в полотенце. Также по теме: От вида избитого рукой матери голодного младенца в николаевских медиков отняло речь

Впоследствии выяснится, ребенок доношен.

Что же с ним произошло?

Кто же отправил малыша на тот свет?

Какие версии у местных?

Жестокость, от которой муравьи кожей.

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ICTV / Чрезвычайные новости / В Мелитополе бездомные нашли мертвого младенца / 09.11.2021 20:24
09.11.2021 20:24

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