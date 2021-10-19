В медучреждениях катастрофа с нехваткой койко-мест, медикаментов, кислорода, средств защиты и даже пищи

Не на шутку теряют терпение медики, которые из последних сил борются за человеческие жизни, а им — в качестве благодарности, извините, кукиш с маком.

Коронавирусная эпидемия достигает апогея по сравнению с прошлогодней волной.

Вдумайтесь в эти цифры.

За сутки новых зараженных — уже 15 с половиной тысяч, погибших — почти шестьсот.

В медицинских учреждениях катастрофа с нехваткой койко-мест, медикаментов, кислорода, средств защиты и даже пищи. Также по теме: Агрессивный парень с богатой фантазией напал на медика в Ровно

В Кагарлыке Киевской области десятки медиков митингуют прямо под стенами больницы, пока внутри друг за другом умирают их пациенты.

Заведение — одно из опорных по коронавирусу и уже заполнен под завязку.

Больным не хватает кислорода, они просто задыхаются.

Их даже кормить нечем.

А сами медики в отчаянии, потому что, только послушайте, не то что ковидных надбавок не получают, им даже не платят зарплату.

Куда же делись средства в разгар эпидемии?

Что говорит руководство больницы и власть?

Похоже, что мы можем остаться со страшной болезнью один на один.