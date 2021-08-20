Video: У людей на Николаевщине вода на вес золота — почему так?
Вода на вес золота - и это не художественный выражение, а реальность для жителей села Трикраты на Николаевщине.
В разгар летней жары село в месяц осталось совсем без водоснабжения.
Воду люди берут из единого колодца, что каким-то чудом остался еще с советских времен.
Иногда подвозят автоцистерну, впрочем, на три тысячи жителей - это капля в море. [read_more_news]
Возмущенные селяне уже пооббивали все чиновничьи пороги, впрочем, в ответ получили лишь формальные отписки.
Куда делся бывший водопровод, как люди выживают в сорокаградусную жару и почему руководство общины не может обеспечить людей жизненно необходимым - водой?
На месте разбирались наши корреспонденты.
У людей на Николаевщине вода на вес золота — почему так?