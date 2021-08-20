У людей на Николаевщине вода на вес золота — почему так?

Вода на вес золота — и это не художественный выражение, а реальность для жителей села Трикраты на Николаевщине.

В разгар летней жары село в месяц осталось совсем без водоснабжения.

Воду люди берут из единого колодца, что каким-то чудом остался еще с советских времен.

Иногда подвозят автоцистерну, впрочем, на три тысячи жителей — это капля в море. Также по теме: В Днепре суд остался без воды и туалетов - что случилось

Возмущенные селяне уже пооббивали все чиновничьи пороги, впрочем, в ответ получили лишь формальные отписки.

Куда делся бывший водопровод, как люди выживают в сорокаградусную жару и почему руководство общины не может обеспечить людей жизненно необходимым — водой?

На месте разбирались наши корреспонденты.