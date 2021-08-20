seach
ICTV - Разом краще

Video: У людей на Николаевщине вода на вес золота — почему так?

Вода на вес золота - и это не художественный выражение, а реальность для жителей села Трикраты на Николаевщине. В разгар летней жары село в месяц осталось совсем без водоснабжения. Воду люди берут из единого колодца, что каким-то чудом остался еще с советских времен. Иногда подвозят автоцистерну, впрочем, на три тысячи жителей - это капля в море. [read_more_news] Возмущенные селяне уже пооббивали все чиновничьи пороги, впрочем, в ответ получили лишь формальные отписки. Куда делся бывший водопровод, как люди выживают в сорокаградусную жару и почему руководство общины не может обеспечить людей жизненно необходимым - водой? На месте разбирались наши корреспонденты.

У людей на Николаевщине вода на вес золота — почему так?
0 Комментировать

Вода на вес золота — и это не художественный выражение, а реальность для жителей села Трикраты на Николаевщине.

В разгар летней жары село в месяц осталось совсем без водоснабжения.

Воду люди берут из единого колодца, что каким-то чудом остался еще с советских времен.

Иногда подвозят автоцистерну, впрочем, на три тысячи жителей — это капля в море.  Также по теме: В Днепре суд остался без воды и туалетов - что случилось

Возмущенные селяне уже пооббивали все чиновничьи пороги, впрочем, в ответ получили лишь формальные отписки.

Куда делся бывший водопровод, как люди выживают в сорокаградусную жару и почему руководство общины не может обеспечить людей жизненно необходимым — водой?

На месте разбирались наши корреспонденты.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / У людей на Николаевщине вода на вес золота — почему так? / 20.08.2021 20:14
20.08.2021 20:14

Материалы по теме

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь