seach
ICTV - Разом краще

Video: Во Львове есть проклятый дом, который каждые три года уносит по три жизни

Мистическая история от которой буквально кровь стынет! Во Львове есть проклятый дом, который каждые три года уносит по 3 жизни! Не успели люди оправиться от гибели угоревшей семьи, как теперь опять трагедия! [read_more_news] На этот раз уже в другой квартире заживо сгорели мать, сын и его друг. В это трудно поверить, но все 6 жертв ужасного дома при жизни дружили. Жители убеждены, что такое жуткое совпадение не обошлось без потусторонних сил.

Во Львове есть проклятый дом, который каждые три года уносит по три жизни
0 Комментировать

Мистическая история от которой буквально кровь стынет!

Во Львове есть проклятый дом, который каждые три года уносит по 3 жизни!

Не успели люди оправиться от гибели угоревшей семьи, как теперь опять трагедия! Также по теме: Невероятное спасение отпрыска графского рода Карпинских - подробности пожара в Дубно

На этот раз уже в другой квартире заживо сгорели мать, сын и его друг.

В это трудно поверить, но все 6 жертв ужасного дома при жизни дружили.

Жители убеждены, что такое жуткое совпадение не обошлось без потусторонних сил.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Во Львове есть проклятый дом, который каждые три года уносит по три жизни / 28.12.2021 20:19
28.12.2021 20:19

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь