Во Львове есть проклятый дом, который каждые три года уносит по три жизни

Мистическая история от которой буквально кровь стынет!

Во Львове есть проклятый дом, который каждые три года уносит по 3 жизни!

Не успели люди оправиться от гибели угоревшей семьи, как теперь опять трагедия! Также по теме: Невероятное спасение отпрыска графского рода Карпинских - подробности пожара в Дубно

На этот раз уже в другой квартире заживо сгорели мать, сын и его друг.

В это трудно поверить, но все 6 жертв ужасного дома при жизни дружили.

Жители убеждены, что такое жуткое совпадение не обошлось без потусторонних сил.