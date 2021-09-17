Не мог даже удержать шприц в руках: во Львове пьяный медбрат приехал оказывать ребенку помощь и влип в грандиозный скандал.

Родители не растерялись и отсняли «веселого врача» на мобильный телефон, более того!

Написали жалобу его руководству и вызвали полицию. Также по теме: Психически больной дал отпор полицейским и медикам - кому выжить не удалось

Оказывается, что львовские медики уже не впервые выезжают на вызовы под градусом.

Наша Евгения Поликарпова выяснила, что же ждет горе-фельдшеров, которые пьянствуют прямо на рабочем месте