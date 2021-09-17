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Video: Во Львове пьяный медбрат приехал оказывать ребенку помощь и влип в грандиозный скандал

Не мог даже удержать шприц в руках: во Львове пьяный медбрат приехал оказывать ребенку помощь и влип в грандиозный скандал. Родители не растерялись и отсняли «веселого врача» на мобильный телефон, более того! Написали жалобу его руководству и вызвали полицию. [read_more_news] Оказывается, что львовские медики уже не впервые выезжают на вызовы под градусом. Наша Евгения Поликарпова выяснила, что же ждет горе-фельдшеров, которые пьянствуют прямо на рабочем месте

Во Львове пьяный медбрат приехал оказывать ребенку помощь и влип в грандиозный скандал
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Не мог даже удержать шприц в руках: во Львове пьяный медбрат приехал оказывать ребенку помощь и влип в грандиозный скандал.

Родители не растерялись и отсняли «веселого врача» на мобильный телефон, более того!

Написали жалобу его руководству и вызвали полицию.  Также по теме: Психически больной дал отпор полицейским и медикам - кому выжить не удалось

Оказывается, что львовские медики уже не впервые выезжают на вызовы под градусом.

Наша Евгения Поликарпова выяснила, что же ждет горе-фельдшеров, которые пьянствуют прямо на рабочем месте

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ICTV / Чрезвычайные новости / Во Львове пьяный медбрат приехал оказывать ребенку помощь и влип в грандиозный скандал / 17.09.2021 19:58
17.09.2021 19:58

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