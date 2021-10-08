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Video: Во Львове детский аттракцион едва не убил няню с полуторагодовалым ребенком

Во Львове детский аттракцион едва не убил няню с полуторагодовалым ребенком. Только представьте: прямо на женщину упала огромная секция забора и буквально подмяла ее под собой. Малыш в коляске чудом не пострадал, а вот бедная сиделка теперь с переломами в больнице. Трагедия произошла на территории муниципального парка, а вот за слабое ограждение ответственные уже частники. Что же стало причиной падения забора? И добьется ли женщина компенсации? Ответы искала наша Евгения Поликарпова

Во Львове детский аттракцион едва не убил няню с полуторагодовалым ребенком
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Во Львове детский аттракцион едва не убил няню с полуторагодовалым ребенком.

Только представьте: прямо на женщину упала огромная секция забора и буквально подмяла ее под собой.

Малыш в коляске чудом не пострадал, а вот бедная сиделка теперь с переломами в больнице.

Трагедия произошла на территории муниципального парка, а вот за слабое ограждение ответственные уже частники.

Что же стало причиной падения забора?

И добьется ли женщина компенсации?

Ответы искала наша Евгения Поликарпова

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ICTV / Чрезвычайные новости / Во Львове детский аттракцион едва не убил няню с полуторагодовалым ребенком / 08.10.2021 19:51
08.10.2021 19:51

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