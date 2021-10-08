Во Львове детский аттракцион едва не убил няню с полуторагодовалым ребенком.

В элитном селе под Львовом пассажир подрезал таксиста
Молодая «зайчиха» устроила концерт в маршрутке
Каникулы у бабушки завершились для любимого внука в реанимации
Из окна общежития из-за любимого выпала 17-летняя студентка
Погибла под поездом с песней на устах — трагедия под Львовом
11-летняя девочка вылетела в окно, чтобы не учить молитву — семейная трагедия во Львове
Тайну сумки с расчлененным телом во Львове раскрыто — дикого зверя задержали
Дети наткнулись на ноги и сумку, набитую расчлененным телом в самом центре Львова