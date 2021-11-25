В Киеве нашли мертвым Сергея Зинченко – экс-судью Соломенского районного суда

В Киеве нашли мертвым экс-судью Соломенского районного суда – Сергея Зинченко.

Мужчину с простреленной головой обнаружили в собственной квартире, а рядом лежал пистолет ТТ.

Ну, правоохранители долго не сомневались – это же натуральное самоубийство. Также по теме: Громкое задержание киллеров в Днепре за убийство 31-летнего помощника депутата

Но вот родные непростого покойного убеждены, что это – профессиональная работа киллера.

Зинченко был довольно скандальной личностью, подозревался в мошенничестве и вроде бы промышлял темными делами, связанными с недвижимостью.

А незадолго до гибели получал угрозы. И не только он.

А еще звонил по телефону своей бабке, когда уже был официально мертвым.