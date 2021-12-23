Это как надо было насолить, чтобы тебя похищали свои же!

В Киеве женщина вместе с родственниками взяла в заложники бывшего мужа.

Семья похитила беднягу прямо из-под его дома. Также по теме: Бывшая жена убила отца своего ребенка

Втихую отвезли в гаражный кооператив и бросили в холодный подвал.

Со связанными руками и ногами без пищи и воды.

Как же удалось разыскать беднягу и буквально вырвать из лап голодной смерти?

На чем прокололась алчная семейка?

Будьте осторожны, когда планируете развод, потому что эксы, оказывается, подходят к вопросу мести, как профессиональные бандиты.