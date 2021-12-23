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Video: В Киеве женщина вместе с родственниками взяла в заложники бывшего мужа

Это как надо было насолить, чтобы тебя похищали свои же! В Киеве женщина вместе с родственниками взяла в заложники бывшего мужа. Семья похитила беднягу прямо из-под его дома.[read_more_news] Втихую отвезли в гаражный кооператив и бросили в холодный подвал. Со связанными руками и ногами без пищи и воды. Как же удалось разыскать беднягу и буквально вырвать из лап голодной смерти? На чем прокололась алчная семейка? Будьте осторожны, когда планируете развод, потому что эксы, оказывается, подходят к вопросу мести, как профессиональные бандиты.

В Киеве женщина вместе с родственниками взяла в заложники бывшего мужа
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Это как надо было насолить, чтобы тебя похищали свои же!

В Киеве женщина вместе с родственниками взяла в заложники бывшего мужа.

Семья похитила беднягу прямо из-под его дома. Также по теме: Бывшая жена убила отца своего ребенка

Втихую отвезли в гаражный кооператив и бросили в холодный подвал.

Со связанными руками и ногами без пищи и воды.

Как же удалось разыскать беднягу и буквально вырвать из лап голодной смерти?

На чем прокололась алчная семейка?

Будьте осторожны, когда планируете развод, потому что эксы, оказывается, подходят к вопросу мести, как профессиональные бандиты.

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ICTV / Чрезвычайные новости / В Киеве женщина вместе с родственниками взяла в заложники бывшего мужа / 23.12.2021 19:32
23.12.2021 19:32

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