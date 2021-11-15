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Video: В Киеве заморский чудо-мастер забирал ювелирку на ремонт и не отдавал

Вы будьте очень осторожны, когда обращаетесь в ювелирную мастерскую! Ибо вы там оставляете дорогие украшения, и не факт, что удастся вернуть их обратно! В Киеве заморский чудо-мастер, делавший себе крутую рекламу, оказался на самом деле аферистом! [read_more_news] Открыл точку на Борщаговке, отреставрировал несколько сережек и кольцо, а затем несколько месяцев набирал золотые и серебряные изделия и не отдавал! Возмущенные клиенты пошли в полицию, и были шокированы – сколько же их, таких! Сумма ущерба – впечатляющая! Еще бы! Он же называл себя учеником итальянской ювелирной школы!

В Киеве заморский чудо-мастер забирал ювелирку на ремонт и не отдавал
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Вы будьте очень осторожны, когда обращаетесь в ювелирную мастерскую!

Ибо вы там оставляете дорогие украшения, и не факт, что удастся вернуть их обратно!

В Киеве заморский чудо-мастер, делавший себе крутую рекламу, оказался на самом деле аферистом! Также по теме: Бершадь на ушах! Подробности громкого ограбления ювелирного магазина

Открыл точку на Борщаговке, отреставрировал несколько сережек и кольцо, а затем несколько месяцев набирал золотые и серебряные изделия и не отдавал!

Возмущенные клиенты пошли в полицию, и были шокированы – сколько же их, таких!

Сумма ущерба – впечатляющая!

Еще бы!

Он же называл себя учеником итальянской ювелирной школы!

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ICTV / Чрезвычайные новости / В Киеве заморский чудо-мастер забирал ювелирку на ремонт и не отдавал / 15.11.2021 20:07
15.11.2021 20:07

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