В Киеве заморский чудо-мастер забирал ювелирку на ремонт и не отдавал

Вы будьте очень осторожны, когда обращаетесь в ювелирную мастерскую!

Ибо вы там оставляете дорогие украшения, и не факт, что удастся вернуть их обратно!

В Киеве заморский чудо-мастер, делавший себе крутую рекламу, оказался на самом деле аферистом! Также по теме: Бершадь на ушах! Подробности громкого ограбления ювелирного магазина

Открыл точку на Борщаговке, отреставрировал несколько сережек и кольцо, а затем несколько месяцев набирал золотые и серебряные изделия и не отдавал!

Возмущенные клиенты пошли в полицию, и были шокированы – сколько же их, таких!

Сумма ущерба – впечатляющая!

Еще бы!

Он же называл себя учеником итальянской ювелирной школы!