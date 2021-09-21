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Video: В Киеве погибла молодая девушка — ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей

Один помчался на желтый, другой не убедился в безопасности поворота. Через это дурацкое совпадение в Киеве погибла молодая девушка, которая спокойно ждала автобус. А на Черкасщине с дороги вылетела грузовик. [read_more_news] На дальнобойщика ждала очень страшная гибель - бедного просто раздавила тяжеленная махина. А в столице пешеход сам навлек смерть на душу, когда вечером решился перебежать оживленный проспект. Чуда не произошло - легковушка снесла мужчину почти сразу. Запомните эти кадры, чтобы уберечься.

В Киеве погибла молодая девушка — ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей
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Один помчался на желтый, другой не убедился в безопасности поворота.

Через это дурацкое совпадение в Киеве погибла молодая девушка, которая спокойно ждала автобус.

А на Черкасщине с дороги вылетела грузовик. Также по теме: Адская ночь на трассе смерти - ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей

На дальнобойщика ждала очень страшная гибель — бедного просто раздавила тяжеленная махина.

А в столице пешеход сам навлек смерть на душу, когда вечером решился перебежать оживленный проспект.

Чуда не произошло — легковушка снесла мужчину почти сразу.

Запомните эти кадры, чтобы уберечься.

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ICTV / Чрезвычайные новости / В Киеве погибла молодая девушка — ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей / 21.09.2021 20:01
21.09.2021 20:01

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