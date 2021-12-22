В Киеве появился ЦАР-МАФ – незаконный монстр стал причиной грандиозного скандала

В Киеве скандал, в одном из дворов построили просто гигантское помещение, где будут торговые точки и влепили его буквально вплотную к 16-этажке.

Это конструкция более 500 квадратных метров, все работы хитрый застройщик проводил ночью, планировал сделать все исподтишка.

Он отнял у людей газон, спилил деревья и даже уничтожил детскую площадку. Также по теме: Как скандальный ТЦ доводит жителей столицы до белого каления - незаконное строительство посреди дороги

Ходить жителям теперь тоже негде, потому что под киоском похоронена и их единственная пешеходная зона.

Местные власти разводят руками, потому что оказывается та земля, которую люди считали своей придомовой территорией и платили за нее, уже давно в частной собственности и хозяин там может делать, что заблагорассудится.

Вот не зря же говорят, что наглость – это второе счастье.