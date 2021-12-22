seach
ICTV - Разом краще

Video: В Киеве появился ЦАР-МАФ – незаконный монстр стал причиной грандиозного скандала

В Киеве скандал, в одном из дворов построили просто гигантское помещение, где будут торговые точки и влепили его буквально вплотную к 16-этажке. Это конструкция более 500 квадратных метров, все работы хитрый застройщик проводил ночью, планировал сделать все исподтишка. Он отнял у людей газон, спилил деревья и даже уничтожил детскую площадку. [read_more_news] Ходить жителям теперь тоже негде, потому что под киоском похоронена и их единственная пешеходная зона. Местные власти разводят руками, потому что оказывается та земля, которую люди считали своей придомовой территорией и платили за нее, уже давно в частной собственности и хозяин там может делать, что заблагорассудится. Вот не зря же говорят, что наглость – это второе счастье.

В Киеве появился ЦАР-МАФ – незаконный монстр стал причиной грандиозного скандала
0 Комментировать

В Киеве скандал, в одном из дворов построили просто гигантское помещение, где будут торговые точки и влепили его буквально вплотную к 16-этажке.

Это конструкция более 500 квадратных метров, все работы хитрый застройщик проводил ночью, планировал сделать все исподтишка.

Он отнял у людей газон, спилил деревья и даже уничтожил детскую площадку. Также по теме: Как скандальный ТЦ доводит жителей столицы до белого каления - незаконное строительство посреди дороги

Ходить жителям теперь тоже негде, потому что под киоском похоронена и их единственная пешеходная зона.

Местные власти разводят руками, потому что оказывается та земля, которую люди считали своей придомовой территорией и платили за нее, уже давно в частной собственности и хозяин там может делать, что заблагорассудится.

Вот не зря же говорят, что наглость – это второе счастье.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / В Киеве появился ЦАР-МАФ – незаконный монстр стал причиной грандиозного скандала / 22.12.2021 19:42
22.12.2021 19:42

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь