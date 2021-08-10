Вот представьте, заплатили вы за Мерседес, а вам пригнали и втюхали Жигули?

Какое безобразие.

Мошенничество высшего качества. Также по теме: Сотни обманутых пенсионеров: полиция задержала телефонных мошенников

В Киеве разоблачили ателье, которое одевало весь украинский бомонд в дорогущие лохмотья.

Но вместо оригинальной одежды из Франции и Италии, своим клиентам штамповали качественную подделку здесь, в столице.

Покупатели так и не увидели разницы, если бы им не открыли глаза конкуренты проходимцев, которые так обложены налогами, что не побрезговали уйти в полицию и вывести подпольное ателье на чистую воду.