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Video: В Киеве разоблачили ателье, которое одевало весь украинский бомонд в дорогущие лохмотья

Вот представьте, заплатили вы за Мерседес, а вам пригнали и втюхали Жигули? Какое безобразие. Мошенничество высшего качества. [read_more_news] В Киеве разоблачили ателье, которое одевало весь украинский бомонд в дорогущие лохмотья. Но вместо оригинальной одежды из Франции и Италии, своим клиентам штамповали качественную подделку здесь, в столице. Покупатели так и не увидели разницы, если бы им не открыли глаза конкуренты проходимцев, которые так обложены налогами, что не побрезговали уйти в полицию и вывести подпольное ателье на чистую воду.

В Киеве разоблачили ателье, которое одевало весь украинский бомонд в дорогущие лохмотья
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Вот представьте, заплатили вы за Мерседес, а вам пригнали и втюхали Жигули?

Какое безобразие.

Мошенничество высшего качества. Также по теме: Сотни обманутых пенсионеров: полиция задержала телефонных мошенников

В Киеве разоблачили ателье, которое одевало весь украинский бомонд в дорогущие лохмотья.

Но вместо оригинальной одежды из Франции и Италии, своим клиентам штамповали качественную подделку здесь, в столице.

Покупатели так и не увидели разницы, если бы им не открыли глаза конкуренты проходимцев, которые так обложены налогами, что не побрезговали уйти в полицию и вывести подпольное ателье на чистую воду.

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ICTV / Чрезвычайные новости / В Киеве разоблачили ателье, которое одевало весь украинский бомонд в дорогущие лохмотья / 10.08.2021 20:11
10.08.2021 20:11

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