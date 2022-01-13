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Video: В Киеве хрупкая дама расправилась со своим любимым мужем

Вонзила острое лезвие прямо в сердце, в Киеве женщина так расправилась со своим любимым мужчиной. Это надо так хрупкой дамочке было прицелиться, чтобы убить с одного удара.[read_more_news] Но что управляло женщиной? Убийца еще даже думала спасти свою жертву, но понятно, что шансов у несчастного не было. Сама задержанная убеждает, что это была самозащита, потому что любимый сам на нее бросился. А вот соседи почему-то на стороне погибшего, мол, был слишком хорош, за то и поплатился жизнью.

В Киеве хрупкая дама расправилась со своим любимым мужем
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Вонзила острое лезвие прямо в сердце, в Киеве женщина так расправилась со своим любимым мужчиной.

Это надо так хрупкой дамочке было прицелиться, чтобы убить с одного удара. Также по теме: Зарезала любимого и с горя заплакала! Роковые страсти в Ровенской области

Но что управляло женщиной?

Убийца еще даже думала спасти свою жертву, но понятно, что шансов у несчастного не было.

Сама задержанная убеждает, что это была самозащита, потому что любимый сам на нее бросился.

А вот соседи почему-то на стороне погибшего, мол, был слишком хорош, за то и поплатился жизнью.

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ICTV / Чрезвычайные новости / В Киеве хрупкая дама расправилась со своим любимым мужем / 13.01.2022 19:41
13.01.2022 19:41

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