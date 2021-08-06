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Video: На Русановских садах огонь уничтожил частный дом

Если у вас такие соседи, то берегитесь. Необычный пожар в Киеве. Пылал частный сектор на Русановских садах. Там бедняга забыл выключить плиту и началось. [read_more_news] Огонь мгновенно распространился кухней и охватил крышу. Спасатели за несколько часов потушили пламя. Но убытки колоссальные. Что же готовили на той роковой плите - узнавал Игорь Шумик.

На Русановских садах огонь уничтожил частный дом
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Если у вас такие соседи, то берегитесь.

Необычный пожар в Киеве.

Пылал частный сектор на Русановских садах.

Там бедняга забыл выключить плиту и началось.  Также по теме: 80-летняя бабка-камикадзе задумала против соседей террористический акт - пожар на Львовщине

Огонь мгновенно распространился кухней и охватил крышу.

Спасатели за несколько часов потушили пламя.

Но убытки колоссальные.

Что же готовили на той роковой плите — узнавал Игорь Шумик.

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ICTV / Чрезвычайные новости / На Русановских садах огонь уничтожил частный дом / 06.08.2021 19:38
06.08.2021 19:38

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