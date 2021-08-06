Video: На Русановских садах огонь уничтожил частный дом

Если у вас такие соседи, то берегитесь. Необычный пожар в Киеве. Пылал частный сектор на Русановских садах. Там бедняга забыл выключить плиту и началось. [read_more_news] Огонь мгновенно распространился кухней и охватил крышу. Спасатели за несколько часов потушили пламя. Но убытки колоссальные. Что же готовили на той роковой плите - узнавал Игорь Шумик.