В Киеве мужчина забросал маму с детьми стеклом с балкона третьего этажа

За такими соседями психбольница плачет.

В Киеве мужчина забрасывал маму с детьми стеклом с балкона третьего этажа.

Шестилетний мальчик отскочил, а двухлетнего малыша спасла плотная одежда.

Испуганная мать вызвала полицию, но копы ничего не могут сделать. Также по теме: Женщина выпала из окна 8 этажа и повисла на соседском балконе – фильм ужасов в Киеве

Неадекват держит в страхе жильцов всего дома, и они просто устали жаловаться на него.

Почему же визжит, как сумасшедший?

Выбрасывает банки и бутылки в окно и режет соседскую дверь?

Откровенные ответы поражают.