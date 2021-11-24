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Video: В Киеве мужчина забросал маму с детьми стеклом с балкона третьего этажа

За такими соседями психбольница плачет. В Киеве мужчина забрасывал маму с детьми стеклом с балкона третьего этажа. Шестилетний мальчик отскочил, а двухлетнего малыша спасла плотная одежда. Испуганная мать вызвала полицию, но копы ничего не могут сделать.[read_more_news] Неадекват держит в страхе жильцов всего дома, и они просто устали жаловаться на него. Почему же визжит, как сумасшедший? Выбрасывает банки и бутылки в окно и режет соседскую дверь? Откровенные ответы поражают.

В Киеве мужчина забросал маму с детьми стеклом с балкона третьего этажа
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За такими соседями психбольница плачет.

В Киеве мужчина забрасывал маму с детьми стеклом с балкона третьего этажа.

Шестилетний мальчик отскочил, а двухлетнего малыша спасла плотная одежда.

Испуганная мать вызвала полицию, но копы ничего не могут сделать. Также по теме: Женщина выпала из окна 8 этажа и повисла на соседском балконе – фильм ужасов в Киеве

Неадекват держит в страхе жильцов всего дома, и они просто устали жаловаться на него.

Почему же визжит, как сумасшедший?

Выбрасывает банки и бутылки в окно и режет соседскую дверь?

Откровенные ответы поражают.

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ICTV / Чрезвычайные новости / В Киеве мужчина забросал маму с детьми стеклом с балкона третьего этажа / 24.11.2021 19:45
24.11.2021 19:45

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