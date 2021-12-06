В Кривом Роге компания мужчин кавказской национальности устроила резню и стрельбу прямо в центре города.

Один пострадавший в больнице с многочисленными ножевыми ранениями, другой — в нескольких километрах нашли мертвым с простреленной грудной клеткой, на заднем сиденье его собственного автомобиля.

Что именно стало причиной конфликта, правоохранители до сих пор не понимают. Также по теме: Кровавые посиделки друзей завершились убийством в Хмельницкой области

Расследование было начато по факту умышленного убийства. Олег Ермолинский побывал на месте кровавых разборок и узнал все подробности.