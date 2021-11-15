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Video: В Харькове женщину нашли голой и мертвой – полиция знала и не спасла?

Жуткая картина поставила на уши весь Харьков! Только представьте! Жители многоэтажки увидели под своими окнами утром страшное зрелище, от которого волосы шевелятся на голове! Полуголую и мертвую женщину! Лицо бедной было сплошным кровавым месивом. Видно, удары наносили с такой силой, что нос несчастной впал в череп! [read_more_news] Кто же на такое способен? Неужели в городе завелся маньяк? Когда местные наконец-то узнали жертву - обомлели! Оказывается, накануне она звонила в полицию и просила спасти ее от тирана! Теперь в ее квартире – реки крови. А беспощадный убийца – прячется на свободе, где-то среди нас!

В Харькове женщину нашли голой и мертвой – полиция знала и не спасла?
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Жуткая картина поставила на уши весь Харьков!

Только представьте! Жители многоэтажки увидели под своими окнами утром страшное зрелище, от которого волосы шевелятся на голове!

Полуголую и мертвую женщину!

Лицо бедной было сплошным кровавым месивом.

Видно, удары наносили с такой силой, что нос несчастной впал в череп! Также по теме: Муж-тиран не допускал медиков к больной COVID-19 любимой экс-жене

Кто же на такое способен?

Неужели в городе завелся маньяк?

Когда местные наконец-то узнали жертву — обомлели!

Оказывается, накануне она звонила в полицию и просила спасти ее от тирана!

Теперь в ее квартире – реки крови.

А беспощадный убийца – прячется на свободе, где-то среди нас!

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ICTV / Чрезвычайные новости / В Харькове женщину нашли голой и мертвой – полиция знала и не спасла? / 15.11.2021 19:27
15.11.2021 19:27

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