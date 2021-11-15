В Харькове женщину нашли голой и мертвой – полиция знала и не спасла?

Жуткая картина поставила на уши весь Харьков!

Только представьте! Жители многоэтажки увидели под своими окнами утром страшное зрелище, от которого волосы шевелятся на голове!

Полуголую и мертвую женщину!

Лицо бедной было сплошным кровавым месивом.

Видно, удары наносили с такой силой, что нос несчастной впал в череп! Также по теме: Муж-тиран не допускал медиков к больной COVID-19 любимой экс-жене

Кто же на такое способен?

Неужели в городе завелся маньяк?

Когда местные наконец-то узнали жертву — обомлели!

Оказывается, накануне она звонила в полицию и просила спасти ее от тирана!

Теперь в ее квартире – реки крови.

А беспощадный убийца – прячется на свободе, где-то среди нас!