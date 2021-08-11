Молодой красавец Люцифер терроризирует семью бывшей из-за неразделенной любви

Сатанинские символы на стенах подъезда и развешенное мясо на лестнице.

А еще каждый день сообщения с жуткими угрозами.

В таком ужасе уже полгода в Харькове целую семью держит таинственный террорист.

По-настоящему не до шуток семьи харьковчан стало, когда на телефон старшей дочери пришло фото их мертвой кошки, которую семья похоронила недавно. Также по теме: У Києві дві школярки через нерозділене кохання до одного хлопця, вирішили покінчити з життям

А уже через несколько дней в их многоквартирном доме прогремел мощный взрыв.

Напуганные люди бросились за помощью к правоохранителям, вот только там почему-то помогать им не спешат.

Дескать, до сих пор не нашли прямых доказательств причастных к этим ужасным перфомансам.

Кому же так перешли дорогу обычные горожане?

Кого подозревает семья?

И при чем здесь любовь и квадратные метры.

Вы точно будете потрясены!