seach
ICTV - Разом краще

Video: Молодой красавец Люцифер терроризирует семью бывшей из-за неразделенной любви

Сатанинские символы на стенах подъезда и развешенное мясо на лестнице. А еще каждый день сообщения с жуткими угрозами. В таком ужасе уже полгода в Харькове целую семью держит таинственный террорист. По-настоящему не до шуток семьи харьковчан стало, когда на телефон старшей дочери пришло фото их мертвой кошки, которую семья похоронила недавно.[read_more_news] А уже через несколько дней в их многоквартирном доме прогремел мощный взрыв. Напуганные люди бросились за помощью к правоохранителям, вот только там почему-то помогать им не спешат. Дескать, до сих пор не нашли прямых доказательств причастных к этим ужасным перфомансам. Кому же так перешли дорогу обычные горожане? Кого подозревает семья? И при чем здесь любовь и квадратные метры. Вы точно будете потрясены!

Молодой красавец Люцифер терроризирует семью бывшей из-за неразделенной любви
0 Комментировать

Сатанинские символы на стенах подъезда и развешенное мясо на лестнице.

А еще каждый день сообщения с жуткими угрозами.

В таком ужасе уже полгода в Харькове целую семью держит таинственный террорист.

По-настоящему не до шуток семьи харьковчан стало, когда на телефон старшей дочери пришло фото их мертвой кошки, которую семья похоронила недавно. Также по теме: У Києві дві школярки через нерозділене кохання до одного хлопця, вирішили покінчити з життям

А уже через несколько дней в их многоквартирном доме прогремел мощный взрыв.

Напуганные люди бросились за помощью к правоохранителям, вот только там почему-то помогать им не спешат.

Дескать, до сих пор не нашли прямых доказательств причастных к этим ужасным перфомансам.

Кому же так перешли дорогу обычные горожане?

Кого подозревает семья?

И при чем здесь любовь и квадратные метры.

Вы точно будете потрясены!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Молодой красавец Люцифер терроризирует семью бывшей из-за неразделенной любви / 11.08.2021 19:52
11.08.2021 19:52

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь