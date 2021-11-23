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Video: В Харькове нардеп Александр Куницкий за рулем Порше нарушил правила и устроил спектакль, чтобы не платить штраф

Приехал учить правоохранителей, как нужно работать, чтобы уменьшить в городе количество ужасных ДТП - а сам вляпался в громкий скандал. В Харькове за рулем Порше панамера копы остановили народного депутата и еще члена парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александра Куницкого. Казалось бы, очевидно пренебрежение правилами.[read_more_news] Казалось бы, признай нарушение, уплати штраф и поезжай тихонько дальше. Да нет! Признавать свою вину – это, очевидно, слишком для наших чиновников. Только посмотрите, какое позорное представление устроил народный избранник, чтобы сэкономить 340 гривен! Стыдно смотреть.

В Харькове нардеп Александр Куницкий за рулем Порше нарушил правила и устроил спектакль, чтобы не платить штраф
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Приехал учить правоохранителей, как нужно работать, чтобы уменьшить в городе количество ужасных ДТП — а сам вляпался в громкий скандал.

В Харькове за рулем Порше панамера копы остановили народного депутата и еще члена парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александра Куницкого.

Казалось бы, очевидно пренебрежение правилами. Также по теме: Загадочная смерть народного депутата Антона Полякова - шокирующие подробности

Казалось бы, признай нарушение, уплати штраф и поезжай тихонько дальше. Да нет!

Признавать свою вину – это, очевидно, слишком для наших чиновников.

Только посмотрите, какое позорное представление устроил народный избранник, чтобы сэкономить 340 гривен!

Стыдно смотреть.

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ICTV / Чрезвычайные новости / В Харькове нардеп Александр Куницкий за рулем Порше нарушил правила и устроил спектакль, чтобы не платить штраф / 23.11.2021 19:24
23.11.2021 19:24

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