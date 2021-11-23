В Харькове нардеп Александр Куницкий за рулем Порше нарушил правила и устроил спектакль, чтобы не платить штраф

Приехал учить правоохранителей, как нужно работать, чтобы уменьшить в городе количество ужасных ДТП — а сам вляпался в громкий скандал.

В Харькове за рулем Порше панамера копы остановили народного депутата и еще члена парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александра Куницкого.

Казалось бы, очевидно пренебрежение правилами. Также по теме: Загадочная смерть народного депутата Антона Полякова - шокирующие подробности

Казалось бы, признай нарушение, уплати штраф и поезжай тихонько дальше. Да нет!

Признавать свою вину – это, очевидно, слишком для наших чиновников.

Только посмотрите, какое позорное представление устроил народный избранник, чтобы сэкономить 340 гривен!

Стыдно смотреть.