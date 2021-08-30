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Video: Нетипичные отношения тещи и зятя завершились смертельным ударом пивной кружкой в лицо

Лицо - сплошное кровавое месиво, а на теле с пол десятка ножевых ранений. Жуткое убийство в Харькове. Изуродованный и связанный труп 46-летней женщины в луже собственной крови на полу посреди небольшого кафе. Картину, от которой кровь стынет в жилах, увидели правоохранители, когда приехали на вызов. В полицию позвонил перепуганный парень. [read_more_news] Он утверждал: погибшая - это его родственница, которая стала жертвой разбойного нападения. Ведь из заведения пропали деньги и даже алкогольные напитки. Убитый горем парень просил найти этих нелюдей и наказать их за жестокое убийство своей тещи. Поиски убийц продолжались менее суток, а оказалось, что все это время убийца был прямо под носом у оперативников. Вы будете потрясены, когда узнаете, кто он такой? Где дал трещину его коварный план? И за что он отобрал жизнь у женщины? Как сценарий остросюжетного детектива, только вот на реальных событиях!

Нетипичные отношения тещи и зятя завершились смертельным ударом пивной кружкой в лицо
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Лицо — сплошное кровавое месиво, а на теле с пол десятка ножевых ранений.

Жуткое убийство в Харькове.

Изуродованный и связанный труп 46-летней женщины в луже собственной крови на полу посреди небольшого кафе.

Картину, от которой кровь стынет в жилах, увидели правоохранители, когда приехали на вызов.

В полицию позвонил перепуганный парень. Также по теме: На Вінниччині зять забив тещу цеглиною

Он утверждал: погибшая — это его родственница, которая стала жертвой разбойного нападения.

Ведь из заведения пропали деньги и даже алкогольные напитки.

Убитый горем парень просил найти этих нелюдей и наказать их за жестокое убийство своей тещи.

Поиски убийц продолжались менее суток, а оказалось, что все это время убийца был прямо под носом у оперативников.

Вы будете потрясены, когда узнаете, кто он такой?

Где дал трещину его коварный план?

И за что он отобрал жизнь у женщины?

Как сценарий остросюжетного детектива, только вот на реальных событиях!

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ICTV / Чрезвычайные новости / Нетипичные отношения тещи и зятя завершились смертельным ударом пивной кружкой в лицо / 30.08.2021 19:48
30.08.2021 19:48

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